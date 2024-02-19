شاهد - قصف إسرائيلي جنوني عند أطراف مدينة صيدا ومقاطع مصوّرة توثّق اللحظات الصعبة

فيديو يظهر أثناء الإستهداف الإسرائيلي لمحيط مدينة صيدا pic.twitter.com/LHOiIbi2SI
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 19, 2024
فيديو يظهر أثناء الإستهداف الإسرائيلي لمحيط مدينة صيدا pic.twitter.com/LHOiIbi2SI
فيديو يظهر جانباً من القصف الإسرائيلي الذي استهدف محيط مدينة صيدا باتجاه الغازية pic.twitter.com/ApQfvQ3jM3
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 19, 2024
فيديو يظهر جانباً من القصف الإسرائيلي الذي استهدف محيط مدينة صيدا باتجاه الغازية pic.twitter.com/ApQfvQ3jM3
بالفيديو - سيارات الإسعاف تتواجد بكثافة عند المكان المُستهدف في محيط بلدة الغازية pic.twitter.com/DDtlri3qVZ
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 19, 2024
بالفيديو - سيارات الإسعاف تتواجد بكثافة عند المكان المُستهدف في محيط بلدة الغازية pic.twitter.com/DDtlri3qVZ
بالفيديو - مشاهد جديدة تظهر الضربات الإسرائلية في محيط بلدة الغازية pic.twitter.com/vGD6Q8XNij
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 19, 2024
بالفيديو - مشاهد جديدة تظهر الضربات الإسرائلية في محيط بلدة الغازية pic.twitter.com/vGD6Q8XNij