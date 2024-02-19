شاهد - بعد كارثة الشويفات.. إنهيار حائط طريق في السفيرة - الضنية ما أدى إلى قطع الطريق العام في البلدة

شاهد - بعد كارثة الشويفات.. إنهيار حائط طريق في السفيرة - الضنية ما أدى إلى قطع الطريق العام في البلدة | التفاصيل على الرابط: