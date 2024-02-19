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محليات

شاهد - بعد كارثة الشويفات.. إنهيار حائط طريق في السفيرة - الضنية ما أدى إلى قطع الطريق العام في البلدة

2024-02-19 | 16:45
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شاهد - بعد كارثة الشويفات.. إنهيار حائط طريق في السفيرة - الضنية ما أدى إلى قطع الطريق العام في البلدة
شاهد - بعد كارثة الشويفات.. إنهيار حائط طريق في السفيرة - الضنية ما أدى إلى قطع الطريق العام في البلدة

شاهد - بعد كارثة الشويفات.. إنهيار حائط طريق في السفيرة - الضنية ما أدى إلى قطع الطريق العام في البلدة | التفاصيل على الرابط:

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شاهد - بعد كارثة الشويفات.. إنهيار حائط طريق في السفيرة - الضنية ما أدى إلى قطع الطريق العام في البلدة

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