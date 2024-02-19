شاهد - بعد كارثة الشويفات.. إنهيار حائط طريق في السفيرة - الضنية ما أدى إلى قطع الطريق العام في البلدة

بعد كارثة #الشويفات.. إنهيار حائط طريق في السفيرة - الضنية ما أدى إلى قطع الطريق العام في البلدة pic.twitter.com/Vvm50vtnxU
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 19, 2024
بعد كارثة #الشويفات.. إنهيار حائط طريق في السفيرة - الضنية ما أدى إلى قطع الطريق العام في البلدة pic.twitter.com/Vvm50vtnxU
ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 11 الف ليرة والمازوت 8 آلاف ليرة وقارورة الغاز 6 آلاف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
أعلنت وزارة النقل اليابانية أن وزراء النقل في دول مجموعة السبع سيعقدون مؤتمرا عبر الإنترنت الساعة 12,00 بتوقيت غرينتش اليوم، لبحث أزمة البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة البحرية، بحسب "رويترز".
أشار مصدر حكومي لجريدة "الأنباء" الالكترونية الى أن "الحكومة عازمة على إقرار الخطة المصرفية على ضوء صدور التعميم ١٦١ لانتظام العمل المالي وإنهاء الجدل القائم حول تحديد سعر الصرف، آملا التوصل لاتفاق بين الحكومة وجمعية المصارف ومصرف لبنان".