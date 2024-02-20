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محليات

النهار: معلومات ترددت حول زيارة هوكشتاين لإسرائيل في الايام المقبلة

2024-02-20 | 01:23
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النهار: معلومات ترددت حول زيارة هوكشتاين لإسرائيل في الايام المقبلة
النهار: معلومات ترددت حول زيارة هوكشتاين لإسرائيل في الايام المقبلة

لاحظت أوساط معنية، لصحيفة النهار، أن "الخطاب الديبلوماسي الغالب المتصل بحرب غزة والمواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بات يربط تلقائيا مصير الثانية بتطورات الأولى، بما يعتبر تطورا خطيرا بالنسبة الى لبنان في وقت لا تبدو معه أي معالم مريحة لتحركات ديبلوماسية فعالة من شأنها ان تلجم اندفاعات التصعيد واتساع المواجهات الى الحد الكافي الذي يضمن عدم سقوط لبنان في لحظة ما في كارثة انفجار حرب واسعة".

وأشارت هذه الأوساط الى ان "الجهات الرسمية اللبنانية لم تتلق أي اشعار رسمي حيال أي تحرك جديد للموفد الأميركي اموس هوكشتاين في اتجاه تبريد الجبهة الجنوبية ولو ان معلومات ترددت عن زيارة جديدة سيقوم بها في قابل الأيام لإسرائيل ولا تشمل لبنان".
 
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صحيفة النهار

آموس هوكشتاين

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Aljadeed
النهار: اجتماع اليوم لسفراء الخماسية في قصر الصنوبر
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