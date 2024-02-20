الجمهورية: التهديدات الاسرائيلية لن تُغيّر في الموقف اللبناني وهو ما تم إبلاغه لكل الموفدين

كتبت صحيفة الجمهورية، "أنه لا تبدو في الأفق الجنوبي اي مؤشرات لتبريد الجبهة المشتعلة بين الحزب والجيش الاسرائيلي".