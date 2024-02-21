إستشهاد سيدة وطفلة جراء الغارة على مجدل زون.. وحزب الله يكثّف عملياته ضدّ جنود العدو

استشهدت سيدة وطفلة جراء غارة للإحتلال الإسرائيلي إستهدفت بلدة مجدل زون.

في السياق، أعلن حزب الله، في سلسلة بيانات، ما يلي:

"- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:30 من صباح يوم الأربعاء 21-02-2024 ‏تموضعًا عسكريًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة إيفن مناحم بالأسلحة المناسبة وأصابوه ‏إصابةً مباشرة.‏

- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:30 من صباح يوم الأربعاء 21-02-2024 ‏تموضعًا عسكريًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً ‏مباشرة.‏

- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في قرى حولا وبليدا وعيتا ‏وكفركلا والخيام، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح يوم ‏الأربعاء 21-02-2024 مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم ‏بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابتهما إصابةً مباشرة".‏