محي الدين شحيمي لـ #هنا_بيروت: دعم المؤسسة العسكرية في لبنان له أولوية وتأجيل مؤتمر دعم الجيش سببه تقني فقط

قال ملك بريطانيا تشارلز الثالث خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ريشي سوناك يوم الأربعاء إنه اغرورقت عيناه بالدموع بسبب رسائل حسن النية بعد تشخيص إصابته بالسرطان.
أكّد النائب طوني فرنجيه أنّ " انسحاب رئيس تيار المرده سليمان فرنجية من السباق الرئاسي غير وارد حتى هذه الساعة فهو المرشّح الجديّ الوحيد والثابت منذ بداية الشغور حتى يومنا هذا وحلفاء فرنجيه يتمتّعون بشيمِ الوفاء وهم مستمرون في دعم ترشيحه".
أعلن موظفو وزارة السياحة الإضراب والتوقف عن العمل نهائيا في وزارة السياحة لحين اقرار الحكومة المساواة واعطائهم حقوقهم المستحقة.