ردا على غارة مجدل زون .. حزب الله يستهدف مستعمرة متسوفا للمرة الأولى بصواريخ كاتيوشا

أكّد النائب طوني فرنجيه أنّ " انسحاب رئيس تيار المرده سليمان فرنجية من السباق الرئاسي غير وارد حتى هذه الساعة فهو المرشّح الجديّ الوحيد والثابت منذ بداية الشغور حتى يومنا هذا وحلفاء فرنجيه يتمتّعون بشيمِ الوفاء وهم مستمرون في دعم ترشيحه".

