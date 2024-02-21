للمرة الأولى مستعمرة "متسوفا" تحت قصف حزب الله... فـ ماذا نعرف عنها؟

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية وخصوصاً الاعتداء على المدنيين في مجدل زون استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:22 من مساء يوم الأربعاء 21-02-2024 مستعمرة متسوفا بصواريخ الكاتيوشا.
وإليكم هذه المعلومات عن المستعمرة التي استهدفها حزب الله للمرة الأولى:
يوجد فيها معمل حديد، وأماكن سياحية بالإضافة إلى ثكنة عسكرية وحقل للرماية.
كما يوجد مسرحٌ في المستعمرة وأماكن للتسوق تلبي احتياجات المستوطنين.