للمرة الأولى مستعمرة "متسوفا" تحت قصف حزب الله... فـ ماذا نعرف عنها؟

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية وخصوصاً الاعتداء على المدنيين في مجدل ‏زون استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:22 من مساء يوم الأربعاء 21-02-‌‏2024 ‏مستعمرة متسوفا بصواريخ الكاتيوشا.

وإليكم هذه المعلومات عن المستعمرة التي استهدفها حزب الله للمرة الأولى:

يوجد فيها معمل حديد، وأماكن سياحية بالإضافة إلى ثكنة عسكرية وحقل للرماية.

كما يوجد مسرحٌ في المستعمرة وأماكن للتسوق تلبي احتياجات المستوطنين.