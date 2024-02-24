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النائب الياس حنكش لـ #هنا_بيروت: بريطانيا دخلت بقوة على موضوع تهدئة الجبهات وكان لدينا عدة اجتماعات بحثنا فيها موضوع التسوية والوضع في الجنوب
2024-02-24 | 08:23
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النائب الياس حنكش لـ #هنا_بيروت: بريطانيا دخلت بقوة على موضوع تهدئة الجبهات وكان لدينا عدة اجتماعات بحثنا فيها موضوع التسوية والوضع في الجنوب
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#هنا_بيروت:
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