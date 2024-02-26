شاهد - لأول مرة منذ بدء الحرب.. غارات إسرائيلية تستهدف بعلبك

مستشار رئيس الجمهورية السابق سليم جريصاتي لـ #هنا بيروت: نرغب جديا بأن يعود سعد الحريري الى العمل السياسي فهو ترك فراغاً كبيراً خصوصا في الشارع السني مع عدم انكار حيثية بعض الجهات