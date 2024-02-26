حزب الله يستهدف موقعي الرادار ورويسات العلم ‏بالأسلحة الصاروخية

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:15‌‌‌‎ ‎من بعد ظهر يوم الاثنين 26-02-2024، موقع الرادار في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة". ‏وصدر عن الحزب بيان آخر جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:20‌‌‌‎ ‎من بعد ظهر يوم الاثنين 26-02-2024، موقع رويسات العلم ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة". ‏