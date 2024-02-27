بري يبرق لأمير الكويت مهنئاً بالعيد الوطني
لمناسبة العيد الوطني لدولة الكويت أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري لأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مهنئاً بالمناسبة، وجاء في نص البرقية:
"صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظكم المولى.
يسعدني بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي وبإسم الشعب اللبناني أن اتوجه من سموكم ومن الشعب الكويتي الشقيق بأسمى التهنئة وأصدق الأمنيات بمناسبة العيد الوطني لدولة الكويت سائلين المولى سبحانه وتعالى ان يمن عليكم بموفور الصحة والعافية والإقتدار ، وعلى الكويت في ظل قيادتكم الحكيمة المزيد من التقدم والإستقرار والرخاء".