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محليات

قوى الامن: توقيف مروج مخدرات في القبة - طرابلس

2024-02-28 | 03:39
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قوى الامن: توقيف مروج مخدرات في القبة - طرابلس
قوى الامن: توقيف مروج مخدرات في القبة - طرابلس

اعلنت المديريّة العـامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العامّة في بيان،

بأنه "نتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المخدرات في مناطق الشمال. وعلى إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت الى تحديد هويته، ويدعى: ع. ه. (مواليد عام 1968، سوري)، وبتاريخ 24-2-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة القبّة – طرابلس، على متن دراجة آلية نوع "150V" لون أسود تم ضبطها. بتفتيشه والدراجة، تم ضبط /8/ أكياس نايلون بداخلها مادّة الهيرويين، مبالغ مالية من عملات مختلفة وهاتفين خليويين.

ولفتت الى انه بالتّحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على عددٍ من الزبائن على متن الدّراجة. وتم حجز الدّراجة الآلية عدليا، وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
قوى الامن: توقيف مروج مخدرات في القبة - طرابلس

محليات

قوى الامن الداخلي

قوى الامن

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