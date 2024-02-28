الرئيس السيسي لطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة: أوعديني يوم القيامة تقولي لربنا هاته معانا الجنة

استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة النائب الياس جرادي، يرافقه المحاميان حسن بزي وهلا حمزة ومدير مكتبه نزار أمين، حيث جرى البحث في الخطوات التحضيرية التي تجري في إطار إقامة دعوى ضد إسرائيل بسبب الجرائم التي ترتكبها ضد الإنسانية وضد شعب لبنان وأرضه.



