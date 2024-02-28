الرئيس السيسي لطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة: أوعديني يوم القيامة تقولي لربنا هاته معانا الجنة

الرئيس السيسي لطفلة من ذوي الهمم:
"أوعديني يوم القيامة تقولي لربنا هاته معانا الجنة". pic.twitter.com/kLJHWrTv9f
— الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@NewsNow4USA) February 28, 2024
الرئيس السيسي لطفلة من ذوي الهمم:
"أوعديني يوم القيامة تقولي لربنا هاته معانا الجنة". pic.twitter.com/kLJHWrTv9f
استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة النائب الياس جرادي، يرافقه المحاميان حسن بزي وهلا حمزة ومدير مكتبه نزار أمين، حيث جرى البحث في الخطوات التحضيرية التي تجري في إطار إقامة دعوى ضد إسرائيل بسبب الجرائم التي ترتكبها ضد الإنسانية وضد شعب لبنان وأرضه.