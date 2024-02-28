الجميل: لا حلّ للأزمة الرئاسية دون تنازل من حزب الله

وشدّد الجميّل على ضرورة أن تحفظ أي مفاوضات تجري في الجنوب حق الدولة اللبنانية في السيادة وتقرير المصير وحصرية السلاح في يد القوى الشرعية.

في حين عبّر الجميّل عن استغرابه من موافقة بعض الأطراف على مبادرة كتلة الاعتدال دون توضيح بنودها، وطلب توضيح المضمون لاتخاذ موقف منها.

واعتبر الجميّل أن أي مبادرة لا تأخذ بعين الاعتبار تخلي حزب الله عن فرض مرشحه تبقى منقوصة.

مؤكدًا أن لا حاجة إلى مبادرات أو مشاورات بل فقط استعداد من حزب الله للذهاب إلى خيار ثالث.

وشدّد الجميّل على إمكانية التوافق على رئيس للجمهورية في فترة قصيرة إذا تخلى حزب الله عن مرشحه ورضي بالتوافق على شخصية مستقلة أو حيادية.