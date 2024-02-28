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محليات

الجميل: لا حلّ للأزمة الرئاسية دون تنازل من حزب الله

2024-02-28 | 15:05
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الجميل: لا حلّ للأزمة الرئاسية دون تنازل من حزب الله
الجميل: لا حلّ للأزمة الرئاسية دون تنازل من حزب الله

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أن لا حاجة إلى مبادرات أو مشاورات للتوصل إلى حل لموضوع الانتخابات الرئاسية إذا تخلى حزب الله عن منطق فرض مرشحه ورضي بالذهاب إلى اسم ثالث يمكن التوافق عليه.

وشدّد الجميّل على ضرورة أن تحفظ أي مفاوضات تجري في الجنوب حق الدولة اللبنانية في السيادة وتقرير المصير وحصرية السلاح في يد القوى الشرعية.

في حين عبّر الجميّل عن استغرابه من موافقة بعض الأطراف على مبادرة كتلة الاعتدال دون توضيح بنودها، وطلب توضيح المضمون لاتخاذ موقف منها.

واعتبر الجميّل أن أي مبادرة لا تأخذ بعين الاعتبار تخلي حزب الله عن فرض مرشحه تبقى منقوصة.

مؤكدًا  أن لا حاجة إلى مبادرات أو مشاورات بل فقط استعداد من حزب الله للذهاب إلى خيار ثالث.

وشدّد الجميّل على إمكانية التوافق على رئيس للجمهورية في فترة قصيرة إذا تخلى حزب الله عن مرشحه ورضي بالتوافق على شخصية مستقلة أو حيادية.

الجميل: لا حلّ للأزمة الرئاسية دون تنازل من حزب الله

محليات

سامي الجميل

الكتائب اللبنانية

حزب الله

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