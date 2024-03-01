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"زفاف أسطوري يبدأ اليوم ويستمر لـ5 أشهر" .. اليكم التكلفة الخيالية!

2024-03-01 | 10:09
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&quot;زفاف أسطوري يبدأ اليوم ويستمر لـ5 أشهر&quot; .. اليكم التكلفة الخيالية!
"زفاف أسطوري يبدأ اليوم ويستمر لـ5 أشهر" .. اليكم التكلفة الخيالية!

يشهد العالم في 1 آذار 2024، بدء احتفالات زفاف أسطوري لابنة الملياردير الهندي شري ميرشانت، راديكا، على أنانت أمباني ابن أغنى رجل في الهند وآسيا، موكيش أمباني. وسط توقعات أن تُصبح هذه المناسبة أغلى حفل زفاف في التاريخ.

وسيحضر حفل الزفاف، الذي سيستمر لمدة 5 أشهر وتُقدر تكلفته بأكثر من 100 مليون دولار، نخبة من الشخصيات الثرية والمشاهير بينهم بيل جيتس والعالمية “ريهانا”، وشاروخان، والملياردير مارك زوكربيرج، سوندار بيتشاي (رئيس جوجل)، أميتاب باتشان، وغيرهم من النجوم.

بدأت مراسم الاحتفالات اليوم ،  بمشاركة العروسين بإطعام أكثر من 50 ألف شخص “فقير” في مشهد إنساني في مدينة جامناجار، موطن أمباني ابن أغنى رجل في الهند.

ومن المقرر أن يتزوج أنانت أمباني، 29 عامًا، وهو مدير في مجالس إدارة العديد من الشركات المملوكة لوالده موكيش أمباني، من الفتاة الشابة راديكا ميرشانت، 28 عامًا، ابنة أحد رجال الصناعة في تموز 2024 وقد تعرف أنانت أمباني على راديكا في يناير من العام الماضي.

تُقدر تكلفة حفل الزفاف بأكثر من 100 مليون دولار، تشمل، تأمين رحلات الطيران الخاصة من حول العالم بجانب السكن في فنادق 5 نجوم، تجهيز الطعام من قبل 21 طاهياً من نخبة الطهاة حول العالم، تجهيزات ضخمة للفعاليات المختلفة، إلي جانب خدمات العشرات من مصففي الشعر وتجهيزات العرس.
"زفاف أسطوري يبدأ اليوم ويستمر لـ5 أشهر" .. اليكم التكلفة الخيالية!

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