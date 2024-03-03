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محليات

الراعي : يجب ألّا ينزلق أحدٌ بوطننا إلى الحرب من دون فائدة ولقضايا لا دخل للبنانيّين بها

2024-03-03 | 05:00
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الراعي : يجب ألّا ينزلق أحدٌ بوطننا إلى الحرب من دون فائدة ولقضايا لا دخل للبنانيّين بها
الراعي : يجب ألّا ينزلق أحدٌ بوطننا إلى الحرب من دون فائدة ولقضايا لا دخل للبنانيّين بها

الراعي : نشكر كلّ مسعى لإنتخاب الرئيس ،فبانتخاب الرئيس تكتسب المؤسّسات الدستوريّة وعلى رأسها المجلس النيابيّ والحكومة شرعيّة الممارسة وفقًا للدستور..

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الاحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي.

وقال في عظته ان "المسؤولين السياسيين في لبنان بحاجة إلى المصالحة بعضهم مع بعض، من خلال تنقية ذاكرتهم والضمائر وطيّ صفحة الماضي، وإذكاء الثقة فيما بينهم. إذا فعلوا، عاشوا بفرح، وتعاونوا بثقة، ووضعوا خير لبنان واللبنانيّن فوق كلّ إعتبار".

وتابع الراعي ان "الممارسة السياسيّة اليوم تناقض بكلّ أسف هذه المبادئ، ولهذا السبب يبقى التوتّر، والسعي الدؤوب وراء المصالح الشخصيّة والفئويّة على حساب الخير العام. المصالحة والسلام، المضمومان إلى نبل الإداء، هما المخرج الوحيد من أزمة انتخاب رئيس للجمهوريّة".

واضاف: "إنّنا نبارك ونشكر كلّ مسعى لإنتخاب الرئيس بروح المصالحة والسلام. ونخصّ بالذكر لجنة السفراء الخمسة وتجمّع المعتدلين. فبانتخاب الرئيس تكتسب المؤسّسات الدستوريّة، وعلى رأسها المجلس النيابيّ والحكومة، شرعيّة الممارسة وفقًا للدستور. وطالما الجمهوريّة اللبنانيّة من دون رئيس، فتتكاثر الفوضى، وتتفكّك أوصال الدولة، وتستباح مخالفة القوانين، ويطغى ظلم القادرين والنافذين وفائض القوّة".

وتابع البطريرك الراعي : " في هذا الجوّ المحموم في العالم وعندنا في المنطقة حيث تطغى لغة الأسلحة والحروب، نقول إلى حكّام الدول وإلى من في يدهم أسلحة متطوّرة: لا تنظروا إلى أسلحتكم وتظنّون أنّكم بها أقوياء، بل انظروا إلى قلوبكم، فتدركوا أنّكم ضعفاء في إنسانيّتكم، بل عديمو الإنسانيّة. كونوا كبارًا بمحبّة قلوبكم. ويا لهول وعار ما يجري في قطاع غزّة من جرائم؟ ".

وقال: "إنّنا ندين بشدّة المجازر التي تُرتكب هناك بحقّ الشعب الفلسطينيّ على يد الإسرائيليّين الأثيمة: يقتلون عمدًا العشرات من المنتظرين المساعدات الغذائيّة، وهم يتضوّرون جوعًا. وآخرون يموتون جوعًا على الطرقات تحت أنظارهم، وآخرون يُقتلون عمدًا وهم على طرقات التشريد من بيوتهم المهدّمة، والهرب تحت نيران المدافع والصواريخ. فيا للإجرام الوحشيّ."

وشدد الراعي على انه "نحن في لبنان يجب ألّا ينزلق أحدٌ بوطننا إلى الحرب والقتل والدمار والتهجير والتشريد، من دون فائدة، ولقضايا لا دخل للبنانيّين عامّةً بها ولأهلنا في الجنوب اللبنانيّ. رسالة لبنان أن يكون أرض سلام، ورائد سلام بحكم تكوينه وتنوّعه الثقافيّ والدينيّ، وبحكم تاريخه ونظامه السياسيّ وميثاق عيشه المشترك، وليدرك اللبنانيّون، مسؤولين وشعبًا أنّ "السلام ثمرة العدالة".

الراعي : يجب ألّا ينزلق أحدٌ بوطننا إلى الحرب من دون فائدة ولقضايا لا دخل للبنانيّين بها

محليات

الراعي

البطريرك

الانتخابات الرئاسية

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الجيش ينفذ عمليات دهم في منطقة الشراونة وبلدتي النورا وحكر جنين – عكار
08:05

الجيش ينفذ عمليات دهم في منطقة الشراونة وبلدتي النورا وحكر جنين – عكار

اعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه، في بيان انه "بتاريخ 2 / 3 / 2024، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشراونة - بعلبك، منزل المطلوب (ح.ر.ج.) دون العثور عليه، كما دهمت عددًا من المنازل بحثًا عنه حيث ضبطت داخل منزل اللبناني (ح.ن.) حوالى طنًا من حبوب الكبتاغون وكمية كبيرة من مادة الامفيتامين المستعملة لتصنيع الحبوب، بالإضافة إلى كمية من الأسلحة والذخائر".

08:05

الجيش ينفذ عمليات دهم في منطقة الشراونة وبلدتي النورا وحكر جنين – عكار

اعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه، في بيان انه "بتاريخ 2 / 3 / 2024، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشراونة - بعلبك، منزل المطلوب (ح.ر.ج.) دون العثور عليه، كما دهمت عددًا من المنازل بحثًا عنه حيث ضبطت داخل منزل اللبناني (ح.ن.) حوالى طنًا من حبوب الكبتاغون وكمية كبيرة من مادة الامفيتامين المستعملة لتصنيع الحبوب، بالإضافة إلى كمية من الأسلحة والذخائر".

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