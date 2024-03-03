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وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم لـ وهلق شو: لن يتم صرف أموال المودعين ولا حتى طبع للعملة فيما يتعلق بملف زيادة الرواتب ولكن سنعتمد على الجبايات
وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم لـ وهلق شو: لن يتم صرف أموال المودعين ولا حتى طبع للعملة فيما يتعلق بملف زيادة الرواتب ولكن سنعتمد على الجبايات
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حزب الله: إستهدفنا بالأسلحة المناسبة قوّة عسكرية صهيونية مقابل قرية الوزاني وحققنا فيها إصابات مباشرة
2024-03-03 | 08:11
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حزب الله: إستهدفنا بالأسلحة المناسبة قوّة عسكرية صهيونية مقابل قرية الوزاني وحققنا فيها إصابات مباشرة
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حزب الله: إستهدفنا بالأسلحة المناسبة قوّة عسكرية صهيونية مقابل قرية الوزاني وحققنا فيها إصابات مباشرة
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