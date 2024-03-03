الحاج حسن: نحن بصدد تقديم اقتراح قانون لتعديل رسوم إخراج القيد والسجل العدلي

أكد رئيس "تكتل بعلبك الهرمل النيابي" النائب حسين الحاج حسن، أمام رئيس رابطة مختاري بعلبك المختار علي عثمان وعدد من مخاتير المدينة، أن "كتلة الوفاء للمقاومة سوف تتقدم خلال الأيام القليلة المقبلة باقتراح قانون لتعديل وتخفيض الرسوم المتعلقة بإخراجات القيد والسجل العدلي".

ورداً على سؤال بشأن الطوابع المالية، قال الحاج حسن: "حصل خلل في وزارة المال، بعدم تأمين الطوابع التي تتوافق مع قيمة التعديلات في الرسوم التي أقرت بالموازنة، مما أدى إلى هذا الإرباك، ونحن نتابع الموضوع مع وزارة المالية، على أمل إيجاد حل سريع لمشكلة الطوابع".