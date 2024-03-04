عطيّة لوزير الداخلية: غير مقبول أن يبقى موضوع النافعة بهذا الأداء

مؤكداً "الحاجة إلى كل قرش لتشغيل الدولة"، وأضاف: "عقدنا اجتماعات عدة في لجنة الاشغال، والمطالعة القانونية أوضحت أن لا موانع. نحن بحاجة الى أموال النافعة، التي تعمل بحوالى عشرة بالمئة من طاقتها. قبل ان يتوقف الموظفون كنا نعمل بكثرة . فاذا أدخلوا الى النافعة 300 مليون، فان الناس تعيش بألف خير. علينا ان نعمل لاعادة تشغيل النافعة، لذلك أتوجه إلى وزير الداخلية الصديق والآدمي لاعادة الموظفين الى عملهم ، واجراء الرقابة اليوم قبل الغد، والتشدد بها لتحسين مدخول البلد".

وأردف: "أهنىء الإعلام المؤثر، وأتمنى ان نضيء على هذه النقطة. ويجب إعادة المداخيل للدولة كما كانت. أما بالنسبة لاخراج القيد يجب ان يتم التمديد للعمل به سنة وليس 3 اشهر، كما ضرورة فتح الدوائر العقارية. يجب ألا تبقى الدولة معطلة فنزيد المآسي بذلك، والامور لم تعد تطاق".