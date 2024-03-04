حزب الله: استهدفنا موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية

مصادر الجديد: هوكستين طرح خلال لقاءاته الرسمية توحيد الرؤية لتطبيق الـ1701 وتثبيت النقاط السبع على الخط الازرق حاليا ليعاد لاحقا البحث في النقاط الاخرى العالقة من نقطة الـ "B1" في الناقورة الى الغجر