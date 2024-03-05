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محليات
حزب الله: رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية وخاصة الاعتداء على مدينة بنت جبيل.. استهدفنا مستعمرة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة
2024-03-05 | 08:41
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حزب الله: رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية وخاصة الاعتداء على مدينة بنت جبيل.. استهدفنا مستعمرة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة
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حزب الله: رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية وخاصة الاعتداء على مدينة بنت جبيل.. استهدفنا مستعمرة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة
محليات
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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 5-3-2024
حزب الله يرد على الاعتداء الإسرائيلي على مركز الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في بلدة العديسة
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