ميقاتي لـ #وهلق_شو رداً على سؤال ان كان مستعداً للمحاكمة في حال استطاع باسيل تجميع 26 نائباً : "نحن لها وهيدا منايي يصير" واذا ما جمّع 26 نائب وبدو ياني انا قدم اخبار عن نفسي انا مستعد