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محليات

جعجع: كتلة "الوفاء للمقاومة" بقّت البحصة مرة لكل المرات .. التفاصيل على الرابط:

2024-03-06 | 06:23
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جعجع: كتلة &quot;الوفاء للمقاومة&quot; بقّت البحصة مرة لكل المرات .. التفاصيل على الرابط:
جعجع: كتلة "الوفاء للمقاومة" بقّت البحصة مرة لكل المرات .. التفاصيل على الرابط:


صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان الآتي:

مع كل مبادرة رئاسية جديدة يسقط القناع ويتأكّد بالدليل الحسّي والملموس ما تعلنه المعارضة تباعاً وتكراراً بأن محور الممانعة لا يريد حواراُ و"لا من يحزنون"، بل كل ما يبتغيه بالدعوات المتكرّرة للحوار, هو محاولة تفريق صفوف الذين لا يريدون مرشحه، من خلال السعي لإقناع البعض، ببعض المكتسبات مقابل تأييد مرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية.
إن كتلة "الوفاء للمقاومة" قد بقّت البحصة مرة لكل المرات: مرشحنا الأول والأخير والنهائي هو رئيس تيار المرده ولا مجال لأي بحث آخر. وهكذا أسقط محور الممانعة محاولة تكتل "الاعتدال الوطني" ومحاولاتنا جميعاً لإنهاء الشغور الرئاسي. 
والأسوأ مما تقدم، أن هذا المحور  يعطِّل على خلفية أنه لم يتمكّن منذ أكثر من سنة وأربعة أشهر من تأمين الأصوات اللازمة لإنجاح مرشحه الرئاسي، وهو من هذا المنطلق يستمر في عرقلة الإنتخابات، مراهناً على تعب الجميع وتسليمهم بإنتخاب  فرنجية رئيسا للجمهورية، وهذا ما لن يحصل هذه المرة.
وقد أدّت مبادرة "الاعتدال الوطني" إلى حشر الممانعة، لدرجة أن مصادرها اضطرت لتكرار مقولتها المعروفة في أكثر من وسيلة إعلامية اليوم "بانها تصرّ على "انتخاب رئيس يحمي ظهر المقاومة". وعلى طريقة "من فمك أدينك"، دانت الممانعة نفسها للمرة الألف بأنها المسؤولة عن الشغور الرئاسي عبر رفضها الآلية الدستورية التي تنص على جلسة مفتوحة بدورات متتالية، وإبقاء البلد مشرّعا أمام الشغور والفوضى الدستورية والإنهيار المالي وعدم الاستقرار السياسي.
إن محور الممانعة بكل مكوّناته وتلاوينه يتحمّل مسؤولية تعطيل البلاد وشلّها، خصوصا في خضم هذه الظروف الصعبة والخطيرة، والحل الوحيد، أمس واليوم يكمن في دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري، انطلاقا من واجباته الدستورية إلى جلسة انتخابات رئاسية بدورات متتالية حتى إنتخاب رئيس جديد للبلاد.
جعجع: كتلة "الوفاء للمقاومة" بقّت البحصة مرة لكل المرات .. التفاصيل على الرابط:

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سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي الحكومي
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ميقاتي استقبل وفداً من كتلة الاعتدال.. والبعريني: وضعناه في مجمل الاجواء التي رافقت جولاتنا من بدايتها حتى نهايتها

إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وفدا من "تكتل الاعتدال الوطني" ضم النواب وليد البعريني، احمد الخير واحمد رستم وامين سر التكتل هادي حبيش في حضور النائب بلال الحشيمي في السرايا اليوم.

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ميقاتي استقبل وفداً من كتلة الاعتدال.. والبعريني: وضعناه في مجمل الاجواء التي رافقت جولاتنا من بدايتها حتى نهايتها

إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وفدا من "تكتل الاعتدال الوطني" ضم النواب وليد البعريني، احمد الخير واحمد رستم وامين سر التكتل هادي حبيش في حضور النائب بلال الحشيمي في السرايا اليوم.

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