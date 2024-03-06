ميقاتي استقبل وفداً من كتلة الاعتدال.. والبعريني: وضعناه في مجمل الاجواء التي رافقت جولاتنا من بدايتها حتى نهايتها

إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وفدا من "تكتل الاعتدال الوطني" ضم النواب وليد البعريني، احمد الخير واحمد رستم وامين سر التكتل هادي حبيش في حضور النائب بلال الحشيمي في السرايا اليوم.

