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محليات

الوكالة الوطنية: مودعون يعتصمون أمام مصرف لبنان

2024-03-08 | 04:15
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الوكالة الوطنية: مودعون يعتصمون أمام مصرف لبنان
الوكالة الوطنية: مودعون يعتصمون أمام مصرف لبنان

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" أن العشرات من المودعين نفذوا اعتصاماً قبل ظهر اليوم أمام مبنى مصرف لبنان في الحمرا رافعين الاعلام اللبنانية واللافتات التي تدعو لاسترداد أموالهم من المصارف واطلقوا صيحات الغضب

ترافق الاعتصام مع إطلاق المشاركين الأسهم النارية باتجاه المصرف تعبيراً عن سخطهم من الواقع المالي، بحسب الوكالة.

هذا وقطعت القوى الأمنية السير عند الطريق المؤدي الى مصرف لبنان وحولت السير باتجاه نزلة كليمنصو، وسجلت زحمة سير كثيفة في المكان بسبب قطع المعتصمين للطريق أمام المصرف.

 

الوكالة الوطنية: مودعون يعتصمون أمام مصرف لبنان

محليات

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لبنان

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Aljadeed
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