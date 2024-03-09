لقاء يجمع الرئيسين بري وميقاتي في عين التينة

شدد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور حجار على "أولوية مصلحة المواطن المهمش، ومنذ تولينا للوزارة وضعنا نصب اعيننا مصلحة المواطن، وعملنا بالجدية المطلوبة والتفاني كي نذلل مصاعب الحياة التي تواجهنا، والتزاما مني لذلك لن اسمح لاحد بعرقلة التقدم المنجز بالبرامج لا بالداخل او الخارج، او بعرقلة التقدم ببرامج تديرها وزارة الشؤون الاجتماعية التي تهدف لدعم المواطن بدعم قدراته".

