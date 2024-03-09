لقاء يجمع الرئيسين بري وميقاتي في عين التينة

أفاد مراسل الجديد أن قوات الاحتلال الاسرائيلي قصفت من موقعها في بركة ريشا، بالمدفعية الثقيلة، بلدة الضهيرة، وقد أصابت إحدى القذائف منزل المواطن بسام السويد، ما أدى إلى اندلاع النيران
شدد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور حجار على "أولوية مصلحة المواطن المهمش، ومنذ تولينا للوزارة وضعنا نصب اعيننا مصلحة المواطن، وعملنا بالجدية المطلوبة والتفاني كي نذلل مصاعب الحياة التي تواجهنا، والتزاما مني لذلك لن اسمح لاحد بعرقلة التقدم المنجز بالبرامج لا بالداخل او الخارج، او بعرقلة التقدم ببرامج تديرها وزارة الشؤون الاجتماعية التي تهدف لدعم المواطن بدعم قدراته".