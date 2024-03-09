محمد شقير : الوجود السوري في لبنان هو الأخطر وقد نصل إلى حرب أهلية

الرئيس بري لـ الجديد عن لقائه بـ كتلة الإعتدال: اللقاء كان إيجابياً و"انا اللي بحط آلية للمبادرة وما في رئيس غير رئيس المجلس" الرئيس بري لـ الجديد عن لقائه بـ كتلة الإعتدال: اللقاء كان إيجابياً و"انا اللي بحط آلية للمبادرة وما في رئيس غير رئيس المجلس"

الرئيس بري لـ الجديد: القطريون مهتمون بملف غزة وربطا جبهة الجنوب حيث يدعمون الحل ويشجعون للبحث في الافكار التي طرحها هوكشتاين الرئيس بري لـ الجديد: القطريون مهتمون بملف غزة وربطا جبهة الجنوب حيث يدعمون الحل ويشجعون للبحث في الافكار التي طرحها هوكشتاين

الرئيس بري لـ الجديد: ملتزمون بتطبيق القرار 1701 بالكامل و"غير الله ما بيجبرني وافق على بنود فيها انّ" الرئيس بري لـ الجديد: ملتزمون بتطبيق القرار 1701 بالكامل و"غير الله ما بيجبرني وافق على بنود فيها انّ"

الرئيس بري لـ الجديد: هوكشتاين قدم لنا أفكاراً عدة "في منها إيجابية ومنها في إنّ" الرئيس بري لـ الجديد: هوكشتاين قدم لنا أفكاراً عدة "في منها إيجابية ومنها في إنّ"