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الرئيس بري لـ الجديد عن لقائه بـ كتلة الإعتدال: اللقاء كان إيجابياً و"انا اللي بحط آلية للمبادرة وما في رئيس غير رئيس المجلس"
الرئيس بري لـ الجديد عن لقائه بـ كتلة الإعتدال: اللقاء كان إيجابياً و"انا اللي بحط آلية للمبادرة وما في رئيس غير رئيس المجلس"
الرئيس بري لـ الجديد: القطريون مهتمون بملف غزة وربطا جبهة الجنوب حيث يدعمون الحل ويشجعون للبحث في الافكار التي طرحها هوكشتاين
الرئيس بري لـ الجديد: القطريون مهتمون بملف غزة وربطا جبهة الجنوب حيث يدعمون الحل ويشجعون للبحث في الافكار التي طرحها هوكشتاين
الرئيس بري لـ الجديد: ملتزمون بتطبيق القرار 1701 بالكامل و"غير الله ما بيجبرني وافق على بنود فيها انّ"
الرئيس بري لـ الجديد: ملتزمون بتطبيق القرار 1701 بالكامل و"غير الله ما بيجبرني وافق على بنود فيها انّ"
الرئيس بري لـ الجديد: هوكشتاين قدم لنا أفكاراً عدة "في منها إيجابية ومنها في إنّ"
الرئيس بري لـ الجديد: هوكشتاين قدم لنا أفكاراً عدة "في منها إيجابية ومنها في إنّ"
الرئيس نبيه بري لـ الجديد: ما في حلول طالما الهدنة مش ماشية وليصير في هدنة بصير لهوكشتاين دور وحتى اللحظة ما في شي
الرئيس نبيه بري لـ الجديد: ما في حلول طالما الهدنة مش ماشية وليصير في هدنة بصير لهوكشتاين دور وحتى اللحظة ما في شي
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محمد شقير : الوجود السوري في لبنان هو الأخطر وقد نصل إلى حرب أهلية
2024-03-09 | 09:59
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محمد شقير : الوجود السوري في لبنان هو الأخطر وقد نصل إلى حرب أهلية
محمد شقير : الوجود السوري في لبنان هو الأخطر وقد نصل إلى حـــ رب أهلية
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