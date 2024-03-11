ترّقب وهدوء حذر... ماذا في آخر تطورات الآحداث جنوب لبنان؟

وتحليق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق منطقة صور والساحل البحري في ساعات الصباح الأولى.
هنّأت السيدة نازك رفيق الحريري اللبنانيين والعرب والمسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، راجيةً الله سبحانه وتعالى أن تحلَّ بركةُ هذا الشهر الفضيل على الأمة الاسلامية والعرب أجمعين، وأن تكون مناسبة لتوطيد معاني الألفة والرحمة والمغفرة والتسامح والمحبة مهما اشتدت الظروف وتفاقمت التحديات بسبب الاوضاع الصعبة التي يشهدها وطننا الحبيب لبنان حتى نعيش في كنف مجتمع آمن موحد ومتقدم نتعاون جميعاً على المحافظة عليه والاستمرار فيه كما عمل عليه جاهداً شهيدنا الكبير الرئيس رفيق الحريري طول حياته حتى الشهادة
صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:"اختلط الأمر على الرئيس نبيه بري فاعتبر ان رئاسته لمجلس النواب تمنحه الحقّ بأن يكون ولي أمر النواب والكتل النيابية، وما يطرحه حول طاولة حوار رسمية تدعو إليها الأمانة العامة في مجلس النواب ويترأسها الرئيس بري يعني أنّ كل الاستحقاقات الدستورية، بدءًا برئاسة الجمهورية، مرورًا بتكليف رئيس حكومة، وصولا إلى تأليف الحكومة، تمرّ عن طريق طاولة الرئيس بري بالتحديد، وهذا مخالف للدستور، ويتناقض مع ميثاق العيش المشترك، وهذا ما لن يسير به أحد".
نفى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ما يتردد عن تحديد سعر صرف السحوبات على الـ 25000 ل.ل للدولار الواحد، وقال إن "لا صحة لذلك"، وكذلك حيال تقاذف المسؤوليات في أخذ القرارات، لافتاً إلى أن "وزارة المال كانت أوّل من أطلق مسار توحيد سعر صرف مع موازنة 2022 وستبقى داعمة لهذا المسار، كركيزة للتعافي المالي والنقدي".