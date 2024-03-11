ميقاتي في دار الفتوى: انتخاب رئيس ليس نهاية المطاف بل هو بداية أمل

موقف ميقاتي جاء اثر زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى في حضور مديري المرافق التابعة لدار الفتوى.



وقال رئيس الحكومة بعد اللقاء "جرياً على العادة كل عام، ومع بداية شهر رمضان المبارك، أن اقوم بزيارة لدار الفتوى وأن اتقدم بالتهاني والتمنيات لصاحب السماحة وأصحاب الفضيلة ومنهم الى جميع المسلمين خصوصاً واللبنانيين عموما، بأن يكون هذا الشهر شهر خير وبركة وسلام وعافية وراحة البال لجميع اللبنانيين.وفي خلال اللقاء تطرقنا الى الاوضاع العامة، وكان حديث عن كل الاوضاع التي نمر بها في هذه الأوقات".



وعن المخاوف من عدوان إسرائيلي واسع على لبنان، قال "نحن نتابع الاتصالات مع جميع المعنيين محلياً ودولياً لإبعاد الحرب عن لبنان على الرغم من كل ما أصيب به وطننا حتى الآن ، لا سيما لجهة عدد الشهداء الذين نوجه التحية لارواحهم، وباذن الله فان الامور لن تتطور أكثر من ذلك".



وهل يتوقع انتخاب رئيس الجمهورية قريبا، قال "أتمنى ان تجري الانتخابات في أسرع وقت، واليوم قبل الغد، لان الانتخاب ضروري لكي تستقيم المؤسسات الدستورية وتبدأ ورشة الإصلاح المطلوبة".

وختم ميقاتي "انتخاب الرئيس ليس نهاية المطاف، بل هو بداية أمل من اجل الاصلاح والحل في البلد".