معلومات الجديد: قيادة منطقة جنوب الليطاني في الجيش اللبناني وجهت رسالة إلى قيادة اليونيفيل اليوم أوقف بموجبها الجيش الدوريات المشتركة جنوب النهر بعد تعرّض دورية لاطلاق نار اسرائيلي قبل يومين