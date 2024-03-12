مراسلة الجديد: شهيد وجريحين بغارة السفري حتى اللحظة

نصرالله: النساء والأطفال الذين قُتلوا في النبطية والصوانة سيدفع العدو ثمن سفكه لدمائهم دماءً ونترك الأمر للميدان الذي هو برعاية الله وعقل وتدبير المجاهدين وسيرى العدو والصديق هذا الأمر