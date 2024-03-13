النائب فضل الله: القصف الصاروخي الذي وقع يوم الثلاثاء كان رداً مناسباً يهدف إلى ردع إسرائيل عن المضي قدماً
قال النائب حسن فضل الله إن "القصف الصاروخي الذي وقع يوم الثلاثاء كان ردًا مناسبًا يهدف إلى ردع إسرائيل عن المضي قدمًا".
وأضاف فضل الله في حديث لصحيفة وول ستريت جورنال "نحن ملتزمون بالدفاع عن بلادنا ومنع الكيان الإسرائيلي من قتل المدنيين بسهولة كما يفعل في غزة، وذلك من خلال الرد على هجماته بالطريقة المناسبة ومنعه من التمادي".
واكد فضل الله في حديثه لصحيفة وول ستريت جورنال انه: "عندما توقف حكومة نتنياهو المجزرة في غزة، تتوقف بقية الجبهات بما فيها لبنان وعندما يتم الاتفاق على هدنة في غزة، فإن ذلك يسري على جنوب لبنان أيضا".