النائب فضل الله: القصف الصاروخي الذي وقع يوم الثلاثاء كان رداً مناسباً يهدف إلى ردع إسرائيل عن المضي قدماً

‎قال النائب حسن فضل الله إن "القصف الصاروخي الذي وقع يوم الثلاثاء كان ردًا مناسبًا يهدف إلى ردع إسرائيل عن المضي قدمًا".