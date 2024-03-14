المشهد السياسي | مصادر حكومية لـ الجديد : هوكستين ما حابو لبوحبيب.. شو منعمل ؟

لم يسجل أي إستثناء أو تطور في ملف الشغور الرئاسي على الرغم من تقدم البحث في هذا الملف على ما عداه من استحقاقات, وعلى رغم موافقة غالبية الاطراف اللبنانية وتأييدهم , لا مؤشر يضع الملف على سكة الحل, وحده موقف بيان دار الفتوى بشر بمعطيات سعودية إيجابية لانتخاب رئيس , اذا حسنت وصدقت النوايا، واكد أن الخير قادم على لبنان مهما اشتدت معاناة اللبنانيين.على الخط الوزاري , وفيما عتب وزير الخارجية اللبنانية على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لعدم اتخاذه موقفا من عدم تعاطي المبعوث الأميركي آموس هوكستين مع وزارة الخارجية اللبنانية , قالت مصادر حكومية للجديد : هوكستين ما حابو شو منعمل ؟