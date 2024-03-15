معلومات الجديد: سفراء الخماسية يستكملون جولتهم الثلاثاء ويلتقون جنبلاط في كليمنصو

مجلس الشيوخ الأميركي: لن نسرع المصادقة على مشروع حظر تيك توك أو بيعه الذي رفع من النواب الأمر قد يستغرق أشهرا

مجلس الشيوخ الأميركي: لن نسرع المصادقة على مشروع حظر تيك توك أو بيعه الذي رفع من النواب الأمر قد يستغرق أشهرا