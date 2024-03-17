الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

إدمون شماس: ما يحصل في الجنوب هو استنزاف للإقتصاد اللبناني

2024-03-17 | 05:23
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إدمون شماس: ما يحصل في الجنوب هو استنزاف للإقتصاد اللبناني
إدمون شماس: ما يحصل في الجنوب هو استنزاف للإقتصاد اللبناني


مقالات ذات صلة
إدمون شماس: ما يحصل في الجنوب هو استنزاف للإقتصاد اللبناني

محليات

إدمون شماس

الإقتصاد اللبناني

مصرف لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بوشيكيان شدد على أولوية الحوار وانتخاب رئيس
القوات اللبنانية: الرهان يكمن في تغيير موقف الممانعة.. التفاصيل على الرابط

اقرأ ايضا في محليات

"خطاب سفيه ومتعال".. الصادق يرد على نائب الأمين العام للجماعة الإسلامية
07:32

"خطاب سفيه ومتعال".. الصادق يرد على نائب الأمين العام للجماعة الإسلامية

كتب النائب وضاح الصادق في تغريدة عبر إكس: "طالعنا نائب الأمين العام للجماعة الإسلامية بخطاب سفيه ومتعال يسخر فيه من إرادة أهل بيروت من خلال شتم وتخوين ممثليهم في البرلمان، لا لشيء إلا لأنهم يرفضون استباحة بيروت واغراقها بفوضى السلاح غير الشرعي".

07:32

"خطاب سفيه ومتعال".. الصادق يرد على نائب الأمين العام للجماعة الإسلامية

كتب النائب وضاح الصادق في تغريدة عبر إكس: "طالعنا نائب الأمين العام للجماعة الإسلامية بخطاب سفيه ومتعال يسخر فيه من إرادة أهل بيروت من خلال شتم وتخوين ممثليهم في البرلمان، لا لشيء إلا لأنهم يرفضون استباحة بيروت واغراقها بفوضى السلاح غير الشرعي".

ا لراعي: مكمن الأزمة السياسية عندنا مخالفة الدستور
07:20

ا لراعي: مكمن الأزمة السياسية عندنا مخالفة الدستور

أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى أنّ "مكمن الأزمة السياسية عندنا مخالفة الدستور الذي هو مقدّس في العالم كله ولا يُمس، فالدستور هو فخر الأوطان وملجأ المواطن"، متسائلاً: "كيف يمكن مخالفة الدستور وعدم انتخاب رئيس؟ بانتخابه تعود الثقة بلبنان ومؤسساته".

07:20

ا لراعي: مكمن الأزمة السياسية عندنا مخالفة الدستور

أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى أنّ "مكمن الأزمة السياسية عندنا مخالفة الدستور الذي هو مقدّس في العالم كله ولا يُمس، فالدستور هو فخر الأوطان وملجأ المواطن"، متسائلاً: "كيف يمكن مخالفة الدستور وعدم انتخاب رئيس؟ بانتخابه تعود الثقة بلبنان ومؤسساته".

بالفيديو - العدو الاسرائيلي يشن غارة على بلدة عيترون
07:16

بالفيديو - العدو الاسرائيلي يشن غارة على بلدة عيترون

بالفيديو - العدو الاسرائيلي يشن غارة على بلدة عيترون

07:16

بالفيديو - العدو الاسرائيلي يشن غارة على بلدة عيترون

بالفيديو - العدو الاسرائيلي يشن غارة على بلدة عيترون

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024