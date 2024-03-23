الحريري: كل التضامن مع الشعب الروسي الصديق والرئيس بوتين

عاجل
بوتين: إلقاء القبض على كافة منفذي هجوم كروكوس وضاعفنا الأمن لمنع وقوع أي هجمات أخرى
بوتين: إلقاء القبض على كافة منفذي هجوم كروكوس وضاعفنا الأمن لمنع وقوع أي هجمات أخرى
بوتين: سنقدم الدعم اللازم لأسر ضحايا هجوم المركز التجاري في ضواحي موسكو
بوتين: سنقدم الدعم اللازم لأسر ضحايا هجوم المركز التجاري في ضواحي موسكو
غوتيريش: منع دخول المساعدات لغزة فضيحة أخلاقية وحان الوقت لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية
غوتيريش: منع دخول المساعدات لغزة فضيحة أخلاقية وحان الوقت لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية
أمين عام الأمم المتحدة: جئت إلى رفح لتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين في غزة
أمين عام الأمم المتحدة: جئت إلى رفح لتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين في غزة
وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 32142 والجرحى إلى 74412
وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 32142 والجرحى إلى 74412
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
14
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
08:19
"مصاصات ذكية" يمكنها الكشف عن سرطان الفم... ماذا في التفاصيل؟
07:55
أنجلينا جولي "غير سعيدة" من قرار ابنتها.. ما علاقة براد بيت؟
05:32
"تضم رفات مهاجرين"... اكتشاف مقبرة جماعية في هذه المنطقة
02:58
بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. الملك تشارلز يوجه رسالة لكيت مديلتون
16:29
بالفيديو - تقليد رمضاني فريد من نوعه يحصل يومياً في السعودية!
محليات
الحريري: كل التضامن مع الشعب الروسي الصديق والرئيس بوتين
2024-03-23 | 04:23
A-
A+
الحريري: كل التضامن مع الشعب الروسي الصديق والرئيس بوتين
كتب الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على منصة "X": "أدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي ضرب موسكو وأوقع عددا كبيرا من الضحايا. كل التضامن مع الشعب الروسي الصديق والرئيس فلاديمير بوتين".
مقالات ذات صلة
بوتين: سنقدم الدعم اللازم لأسر ضحايا هجوم المركز التجاري في ضواحي موسكو
"التجدد" دانت اعتداء موسكو: هذا الهجوم يحتم تضافر الجهود الدولية
ميقاتي يدين العمل الارهابي الذي استهدف موسكو
الحريري: كل التضامن مع الشعب الروسي الصديق والرئيس بوتين
محليات
سعد الحريري
موسكو
العودة الى الأعلى
الخارجية تدين العمل الارهابي الذي استهدف موسكو
التيار الوطني الحر: ندين الجريمة الإرهابية التي استهدفت مدنيين أبرياء في موسكو
اقرأ ايضا في محليات
07:46
حزب الله: استهدفنا التجهيزات التجسسية في موقع الرادار بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحققنا إصابة مباشرة
07:46
حزب الله: استهدفنا التجهيزات التجسسية في موقع الرادار بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحققنا إصابة مباشرة
07:35
حسام مطر : أردّ على اليمين اللبناني الذي يريد نزع سلاح الحزب بهذه الورقة!
07:35
حسام مطر : أردّ على اليمين اللبناني الذي يريد نزع سلاح الحزب بهذه الورقة!
07:27
حسام مطر : اسرائيل تقول لواشنطن انها ستفعل بغزة ما فعلته أميركا في اليابان والمانيا
07:27
حسام مطر : اسرائيل تقول لواشنطن انها ستفعل بغزة ما فعلته أميركا في اليابان والمانيا
يحدث الآن
عربي و دولي
08:34
بوتين: إلقاء القبض على كافة منفذي هجوم كروكوس وضاعفنا الأمن لمنع وقوع أي هجمات أخرى
عربي و دولي
08:33
بوتين: سنقدم الدعم اللازم لأسر ضحايا هجوم المركز التجاري في ضواحي موسكو
عربي و دولي
08:29
غوتيريش: منع دخول المساعدات لغزة فضيحة أخلاقية وحان الوقت لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
07:56
زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تحتفل بوالدتها على طريقتها الخاصة
04:46
الصحافي وجدي العريضي لـ الجديد: الانفجار في روسيا أعاد خلط الأوراق خصوصا بعد انتخاب بوتين ودور روسيا مؤخرا في المنطقة
09:52
ليلى عبد اللطيف تعلق على اخبار تعاملها مع الجن وتكشف سرا عن مصدر توقعاتها
06:06
ميقاتي يدين العمل الارهابي الذي استهدف موسكو
2024-03-12
سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي الحكومي
04:23
الحريري: كل التضامن مع الشعب الروسي الصديق والرئيس بوتين
بالفيديو
بالفيديو
14:03
مقدمة النشرة المسائية 22-03-2024
13:59
النشرة الجوية 22-03-2024
2024-03-21
المشهد السياسي| لماذا لم يعد الموقوفون اللبنانيون في الامارات مع وفيق صفا ؟
2024-03-21
جدل حول التعويضات على اهالي الجنوب
2024-03-21
بالتوازي مع اجتماع بكركي... "الجديد" تنشر بالأرقام حجم الغياب المسيحي عن إدارات الدولة
2024-03-21
مقدمة النشرة المسائية 21-03-2024
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
16:45
بالفيديو - بـ "لحى سوداء" ودون أقنعة.. معلومات عن منفذي هجوم موسكو!
عربي و دولي
16:45
بالفيديو - بـ "لحى سوداء" ودون أقنعة.. معلومات عن منفذي هجوم موسكو!
عربي و دولي
14:33
بالفيديو - أميرة ويلز كيت ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان
عربي و دولي
14:33
بالفيديو - أميرة ويلز كيت ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان
عربي و دولي
13:59
قتلى وإصابات بإنفجار وإطلاق نار بمركز تجاري في موسكو
عربي و دولي
13:59
قتلى وإصابات بإنفجار وإطلاق نار بمركز تجاري في موسكو
عربي و دولي
09:31
فيتو روسي صيني على مشروع القرار الأميركي بشأن غزة
عربي و دولي
09:31
فيتو روسي صيني على مشروع القرار الأميركي بشأن غزة
عربي و دولي
14:22
"مسلحين أطلقوا النار على قاعة للحفلات الموسيقية بموسكو.. فيديو يوّثق ما حصل
عربي و دولي
14:22
"مسلحين أطلقوا النار على قاعة للحفلات الموسيقية بموسكو.. فيديو يوّثق ما حصل
منوعات
02:58
بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. الملك تشارلز يوجه رسالة لكيت مديلتون
منوعات
02:58
بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. الملك تشارلز يوجه رسالة لكيت مديلتون
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024