مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على دفعتين في بلدة كونين الجنوبية

أوساط رئيس تيار المردة لـ الجديد: سليمان فرنجية يؤكد أنه "مش محرزة أصلاً إتراجع عن مواقفي بموضوعِ عروبة لبنان ومقاومة إسرائيل سواء كنت مرشحاً للرئاسة أو لا"