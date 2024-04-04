66 شهيداً مدنياً منذ "8أكتوبر".. نساء وأطفال ومسعفون!

وقال ميقاتي، خلال جلسة لمجلس الوزراء، إن "الكارثة الكبرى هي في الأضرار بالقطاع الزراعي، فهناك 800 هكتار (الهكتار الواحد يساوي 10 آلاف متر مربع) تضررت بشكل كامل"".

وأضاف أن "340 ألف رأس ماشية فقدوا (قتلت في قصف على مزارع)، وحوالى 75 في المئة من المزارعين فقدوا مصدر دخلهم النهائي"، مشددا على ضرورة وجوب إعلان منطقة الجنوب منكوبة زراعيا، خصوصا أن المشكلة ستنسحب على السنوات المقبلة".

في حين توزع عدد عدد الشهداء المدنيين حتى الآن: 66

مفصلين على الشكل التالي:

23 امرأة

15 رجلاً

8 اطفال

3 صحافيين

17 مسعفاً