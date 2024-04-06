"الجمهورية": تحرك جديد للجنة "الخماسية" على مستوى عالٍ

وهي ستزور بعض القيادات السياسية التي لم تزرها قبل عطلة الاعياد مثل رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية الذي سيعود من باريس الثلاثاء المقبل، ورئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، إضافة الى عدد آخر من النواب او الكتل.