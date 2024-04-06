"الجمهورية": تحرك جديد للجنة "الخماسية" على مستوى عالٍ
كشف وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري لصحيفة "الجمهورية" انّ اللجنة الخماسية العربية الدولية ستباشر قريباً تحركاً جديداً ولكن على مستوى عالٍ وربما يكون على مستوى وزراء خارجية دولها (الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر) من أجل دفع الامور نحو توافق على انتخاب رئيس للجمهورية،
وهي ستزور بعض القيادات السياسية التي لم تزرها قبل عطلة الاعياد مثل رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية الذي سيعود من باريس الثلاثاء المقبل، ورئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، إضافة الى عدد آخر من النواب او الكتل.