جيش العدو الإسرائيلي يقرّ بإسقاط مسيّرة بصارو خ أرض جو في جنوبي لبنان

أقر المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي بـ سقوط طائرة من دون طيار تابعة لهم كانت تعمل فوق الأراضي اللبنانية بعد إصابتها بصاروخ أرض - جو في جنوبي لبنان.