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جيش العدو الإسرائيلي يقرّ بإسقاط مسيّرة بصارو خ أرض جو في جنوبي لبنان
2024-04-06 | 15:52
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جيش العدو الإسرائيلي يقرّ بإسقاط مسيّرة بصارو خ أرض جو في جنوبي لبنان
أقر المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي بـ سقوط طائرة من دون طيار تابعة لهم كانت تعمل فوق الأراضي اللبنانية بعد إصابتها بصاروخ أرض - جو في جنوبي لبنان.
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