الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
11
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
14:43
هل يتخذ رواد الفضاء إحتياطات إضافية أثناء كسوف الشمس؟
10:39
علماء يحددون تاريخ ولادة القمر
07:08
قرى تعرض منازل مقابل دولار واحد.. ما حقيقتها؟!
02:37
ماسك يتنبأ بموعد "نهاية وجود البشرية على الأرض"
2024-04-06
شاهد - اصطدام طائرتين على أرض مطار هيثرو في لندن
محليات
جنبلاط من عين التينة: نأمل أن نجد افقاً لإختراق جدار الكراهية والوصول الى تسوية مقبولة لتنفيذ القرار ١٧٠١
2024-04-07 | 10:55
A-
A+
جنبلاط من عين التينة: نأمل أن نجد افقاً لإختراق جدار الكراهية والوصول الى تسوية مقبولة لتنفيذ القرار ١٧٠١
مقالات ذات صلة
معزياً ومتضامناً.. جنبلاط من عين التينة: نأمل الوصول الى "تسوية مقبولة"
جنبلاط من عين التينة: نأمل العودة الى إتفاق الهدنة عام ٤٩ الذي يُملي على الفريقين اللبناني والإسرائيلي منطقة معينة من الحدود فيها حد من التسلح
وليد جنبلاط بعد لقائه نبيه بري في عين التينة: أتيت لتقديم العزاء بشهداء حركة أمل وتضامناً مع أهل الجنوب
جنبلاط من عين التينة: نأمل أن نجد افقاً لإختراق جدار الكراهية والوصول الى تسوية مقبولة لتنفيذ القرار ١٧٠١
محليات
التينة:
افقاً
لإختراق
الكراهية
والوصول
تسوية
مقبولة
لتنفيذ
القرار
العودة الى الأعلى
"الديار" تُفصح عن تطورات هامة في ملف النزوح السوري!
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارات على منطقة الشعرا شرقي بلدة النبي شيت
اقرأ ايضا في محليات
16:42
النائب زياد حواط: غداً جبيل ستكون مقفلة حتى العثور على باسكال سليمان
16:42
النائب زياد حواط: غداً جبيل ستكون مقفلة حتى العثور على باسكال سليمان
16:37
معلومات الجديد: القوى الأمنية عثرت على هاتف باسكال سليمان على طريق الشمال وليس في ميفوق
16:37
معلومات الجديد: القوى الأمنية عثرت على هاتف باسكال سليمان على طريق الشمال وليس في ميفوق
16:34
ميشال دويهي: إختطاف باسكال سليمان عمل أمني مخيف سيأخد البلد الى أماكن لطالما حذرنا منها
كتب النائب ميشال دويهي عبر منصة "إكس":
16:34
ميشال دويهي: إختطاف باسكال سليمان عمل أمني مخيف سيأخد البلد الى أماكن لطالما حذرنا منها
كتب النائب ميشال دويهي عبر منصة "إكس":
يحدث الآن
خاص الجديد
16:37
معلومات الجديد: القوى الأمنية عثرت على هاتف باسكال سليمان على طريق الشمال وليس في ميفوق
محليات
16:34
ميشال دويهي: إختطاف باسكال سليمان عمل أمني مخيف سيأخد البلد الى أماكن لطالما حذرنا منها
محليات
16:17
بالفيديو - لحظة وصول رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع الى مركز الحزب في مستيتا بجبيل
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2023-11-06
الحوثيون : استهدفنا بدفعة من الطائرات المسيرة قواعد ومطارات في اسرائيل
2024-01-29
منع من صعود الطائرة فإنتقم بطريقة لا تخطر على البال
08:21
نتنياهو: لا وقف لإطلاق النار قبل إطلاق سراح الاسرى
16:17
بالفيديو - لحظة وصول رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع الى مركز الحزب في مستيتا بجبيل
13:08
الجديد تنشر تفاصيل بشأن حادثة إختطاف منسّق "القوات" في جبيل باسكال سليمان
08:13
بالفيديو - غارة جوية إسرائيلية قرب بلدة دير قانون النهر شرقي صور أدت الى تدمـير مبنى بالكامل
بالفيديو
بالفيديو
13:24
مقدمة النشرة المسائية 07-04-2024
13:22
النشرة الجوية 07-04-2024
06:00
ليلى نقولا: الموقف الأميركي من نتنياهو ليس كما الظاهر بالعلن
05:30
حسن الدّر عن الرد الإيراني: لا بد منه ونحن في مرحلة دقيقة
2024-04-06
النشرة الجوية 06-04-2024
2024-04-06
مقدمة النشرة المسائية 06-04-2024
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
خاص الجديد
13:08
الجديد تنشر تفاصيل بشأن حادثة إختطاف منسّق "القوات" في جبيل باسكال سليمان
خاص الجديد
13:08
الجديد تنشر تفاصيل بشأن حادثة إختطاف منسّق "القوات" في جبيل باسكال سليمان
عربي و دولي
09:23
زلزال قوي يضرب هذه المنطقة!
عربي و دولي
09:23
زلزال قوي يضرب هذه المنطقة!
محليات
02:59
"الشتوية راجعة".. ماذا يخبىء لنا طقس بداية الأسبوع؟!
محليات
02:59
"الشتوية راجعة".. ماذا يخبىء لنا طقس بداية الأسبوع؟!
محليات
02:00
المسيّرة التي أسقطها حزب الله.. ماذا تعرف عنها؟
محليات
02:00
المسيّرة التي أسقطها حزب الله.. ماذا تعرف عنها؟
منوعات
02:37
ماسك يتنبأ بموعد "نهاية وجود البشرية على الأرض"
منوعات
02:37
ماسك يتنبأ بموعد "نهاية وجود البشرية على الأرض"
عربي و دولي
07:54
ايران تهدد "اسرائيل".. وتنشر صوراً لهذه الصواريخ!
عربي و دولي
07:54
ايران تهدد "اسرائيل".. وتنشر صوراً لهذه الصواريخ!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024