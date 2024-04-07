الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

معزياً ومتضامناً.. جنبلاط من عين التينة: نأمل الوصول الى "تسوية مقبولة"

2024-04-07 | 10:57
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
معزياً ومتضامناً.. جنبلاط من عين التينة: نأمل الوصول الى &quot;تسوية مقبولة&quot;
معزياً ومتضامناً.. جنبلاط من عين التينة: نأمل الوصول الى "تسوية مقبولة"

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الوزير والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، حيث جرى عرض الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.

بعد اللقاء قال جنبلاط :"فوق الصعاب صعوبة المرحلة وفوق الضجيج ضجيج الحرب أتيت لزيارة دولة الرئيس نبيه بري لتقديم واجب العزاء بشهداء حركة امل وشهداء المقاومة والاهالي وشهداء سائر التنظيمات وتضامنا مع اهل الجنوب".
اضاف جنبلاط: "تحدثنا قليلاً عن الأوضاع الحالية، ونأمل دائماً أن نجد أفقاً لإختراق جدار الكراهية والوصول الى التسوية المقبولة لتنفيذ القرار 1701 والعودة الى اتفاق الهدنة عام 1949، الذي اذا ما قرأناه بشكل مفصل يملي على الفريقين اللبناني والاسرائيلي منطقة معينة من الحدود فيها حد من التسلح، إذا صح التعبير وهذه قد تكون انطلاقة".
ورداً على سؤال عن إرتباط ملف الرئاسة بحرب غزة والجنوب ؟ أجاب جنبلاط : "هذا الأمر لم أسمعه، والملف الرئاسي ملف لبناني والذين يرفضون الحوار عم "يغلطوا" مش نحنا".
وأكد جنبلاط انه لم يبحث اليوم الملف الرئاسي.
معزياً ومتضامناً.. جنبلاط من عين التينة: نأمل الوصول الى "تسوية مقبولة"

محليات

نبيه بري

عين التينة

وليد جنبلاط

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"الديار" تُفصح عن تطورات هامة في ملف النزوح السوري!
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارات على منطقة الشعرا شرقي بلدة النبي شيت

اقرأ ايضا في محليات

بالفيديو - لحظة وصول رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع الى مركز الحزب في مستيتا بجبيل
16:17

بالفيديو - لحظة وصول رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع الى مركز الحزب في مستيتا بجبيل

وصول، منذ بعض الوقت، رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع الى مركز الحزب في مستيتا بجبيل على خلفية خطف باسكال سليمان.

16:17

بالفيديو - لحظة وصول رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع الى مركز الحزب في مستيتا بجبيل

وصول، منذ بعض الوقت، رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع الى مركز الحزب في مستيتا بجبيل على خلفية خطف باسكال سليمان.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024