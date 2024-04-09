بالفيديو: استقبال موكب جثمان المغدور باسكال سليمان عند مستديرة زحلة

تجمعات وحشود شعبية لمناصري القوات اللبنانية في استقبال موكب جثمان المغدور باسكال سليمان عند مستديرة زحلة pic.twitter.com/IGicThST2z
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 9, 2024
تجمعات وحشود شعبية لمناصري القوات اللبنانية في استقبال موكب جثمان المغدور باسكال سليمان عند مستديرة زحلة pic.twitter.com/IGicThST2z
بدأ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حديثه، بعد اجتماع المجلس اليساسي، بالتقدم بالتعازي من عائلة المغدور باسكال سليمان منسق قضاء جبيل ومن حزب القوات اللبنانية وسائر اللبنانيين. وأبدى تقديره لكلام زوجة المغدور، المسؤول والذي ينمّ عن ايمان مسيحي حقيقي وعن وعي وطني كبير، ولأخيه الذي اتصل بباسيل منذ وقوع الحادث طلبًا للمساعدة كأخ محبّ.
لمناسبة ذكرى مرور ثلاثة ايام على إستشهاد المقاومين موسى الموسوي (السيد ) ، محمد علي وهبي (ابو شمران ) ومحمد شيت ( فلاح) نظمت حركة امل وذوي الشهداء احتفالا تكريميا في النادي الحسيني لمدينة النبطية حضره عضو كتلة التنمية والتحرير، النيابية النائب علي حسن خليل ممثلاً رئيس مجلس النواب رئيس حركة امل الاستاذ نبيه بري ، رئيس المكتب السياسي في الحركة جميل حايك ، عضو هيئة الرئاسة خليل حمدان والنواب ناصر جابر ، أيوب حميد ، هاني قبيسي وعلي خريس ، إمام مدينة النبطية العلامة الشيخ عبد الحسين صادق