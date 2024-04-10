منسقية زحلة في "القوات" استنكرت الاعتداء على مقرّ القومي في جديتا: ليس من أسلوبنا اعتماد لغة السلاح

استنكرت منسقية زحلة في حزب "القوات اللبنانية" ما تعرّض له مقرّ الحزب السوري القومي الاجتماعي في بلدة جديتا من هجوم مسلح، ومحاولة الصاق هذا العمل بحزب "القوات اللبنانية" من خلال تعليق علم الحزب على باب المركز.