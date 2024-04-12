أسرار الصحف: عاصمة دولية تبحث الملف اللبناني للخرق!

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بحث عن اختراق
لقاءات في عاصمة دولية تتناول الملف اللبناني بعيدًا من الإعلام بقصد البحث عن اختراق محتمل في الأفق الداخلي المسدود.
إستقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير الفرنسي في لبنان Hervé Magro يرافقه الملحق العسكري العقيدGrigory Medina.
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية والامنية منها والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.