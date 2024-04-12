أسرار الصحف: عاصمة دولية تبحث الملف اللبناني للخرق!

مصدر مطلع على العلاقة بين القوات والتيار لـ"الجديد" : الحالة الوحيدة التي يقبل بها جعجع لقاء باسيل والوصول الى تفاهم معراب 2 هي تبني باسيل ترشيح جعجع لرئاسة الجمهورية