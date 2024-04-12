جعجع: مواجهتنا مستمرة كي لا نعد نخجل بجواز سفرنا اللبناني أمام العالم وكي لا نبقى "موسومين" ببلد الإرهاب والكبتاغون وكي لا تستمر عمليّات الإغتيال والقتل والخطف كما حصل مع باسكال

جعجع: لا يراهنّ أحد على خيبة أملنا فلن نيأس ولا يراهنّ أحد على تعبنا فلن نتعب ولا يراهنّ أحد على تراجعنا فلن نستسلم ولا يراهنّ أحد على ذاكرتنا فلن ننسى