حزب الله : قصفنا مساء اليوم مرابض مدفعية العدو في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا
اعلن حزب الله في بيان قصف مرابض مدفعية العدو في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وأخرها على بلدتي الطيبة وعيتا الشعب قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 20:00 من مساء يوم الجمعة 12-04-2024 مرابض مدفعية العدو في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا. "