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محليات

حزب الله : قصفنا مساء اليوم مرابض ‏مدفعية العدو في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا

2024-04-12 | 13:23
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حزب الله : قصفنا مساء اليوم مرابض ‏مدفعية العدو في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا
حزب الله : قصفنا مساء اليوم مرابض ‏مدفعية العدو في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا

اعلن حزب الله في بيان قصف مرابض ‏مدفعية العدو في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا اعتداءات ‏العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وأخرها على بلدتي الطيبة وعيتا الشعب قصف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 20:00 من مساء يوم الجمعة 12-04-‌‏2024 مرابض ‏مدفعية العدو في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا. ‏"

حزب الله : قصفنا مساء اليوم مرابض ‏مدفعية العدو في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا

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