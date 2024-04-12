جيني إسبر ضيفة "يا فيل يا ريل" بعد قليل على الجديد

أكد مصدر أمني لبناني لصحيفة "الشرق الاوسط" أن ملف اغتيال الصرّاف محمد سرور يأتي في سياق الجرائم السياسية المنظّمة، ويشكل خرقاً للأمن اللبناني من جانب "الموساد"، في إشارة مباشرة إلى ضلوع الجهاز الإسرائيلي في تصفيته جسدياً، في استنتاج من التحقيقات التي تتولاها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإشراف القضاء اللبناني المختص.





