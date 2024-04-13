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محليات

نظراً للتطورات الحاصلة.. إغلاق الأجواء اللبنانية أمام جميع الطائرات!

2024-04-13 | 17:19
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نظراً للتطورات الحاصلة.. إغلاق الأجواء اللبنانية أمام جميع الطائرات!
نظراً للتطورات الحاصلة.. إغلاق الأجواء اللبنانية أمام جميع الطائرات!

أعلن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر "إكس":

نظراً للتطورات الحاصلة في المنطقة ، وحرصاً منا على سلامة وأمن الأجواء اللبنانية ، يهم وزارة الاشغال العامة والنقل بأن تعلن أن الأجواء اللبنانية قد أغلقت أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء اللبنانية ، وذلك بشكل مؤقت واحترازي ، اعتباراً من الساعة الواحدة من فجر اليوم الأحد الواقع في 14/4/2024  لغاية الساعة السابعة من صباح هذا اليوم ، وبالتالي فإن الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت قد أغلقت تماماً خلال هذه المدة المشار اليها اعلاه ، على أن يتم تحديث ذلك ومراجعته بحسب التطورات.

نظراً للتطورات الحاصلة.. إغلاق الأجواء اللبنانية أمام جميع الطائرات!

محليات

علي حمية

مطار بيروت

مطار رفيق الحريري

إيران

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